«Sie werfen Hanf aus dem Fenster»

Die Polizei führt am Dienstag an der Soodstrasse in Adliswil ZH eine Aktion durch. Ein Leser-Reporter berichtet, dass seit den frühen Morgenstunden mehrere Polizisten vor Ort seien. «Es wird Hanf aus dem Fenster geworfen. Vermutlich hat die Polizei eine Indoor-Hanfanlage ausgehoben.»

Von der Aktion hat der Leser ein Bild gemacht. Darauf ist ein Lastwagen der Müllabfuhr zu sehen. Auf dem Boden hinter dem Fahrzeug liegt viel Grüngut. Bei der Kantonspolizei Zürich heisst es auf Anfrage nur: «Wir bestätigen, dass an diesem Ort eine Polizeiaktion stattfindet. Mehr dazu kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.»

(tam)