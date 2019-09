«Was für ein Riesenpilz», dachte sich Lukas M.*, als er am Sonntagnachmittag in der Nähe von Andermatt UR Pilze sammelte und am Waldrand plötzlich einen gigantischen Steinpilz entdeckte: «Ich war komplett überrascht. Ich sammle seit meiner Kindheit Pilze, habe aber ein so grosses Exemplar noch nie gesehen.»

Wie der 31-Jährige erzählt, hat er seinen Fund mit nach Hause genommen. Ein Teil sei bereits auf dem Teller gelandet: «Er hat einfach genial geschmeckt. Der Geschmack beim Steinpilz ist unverwechselbar.»

Ein seltener Fund

Hans-Peter Neukom, Pilzexperte des Kantonalen Labors Zürich, bestätigt, dass es sich beim Fund von M. um ein seltenes Exemplar handelt. «Normalerweise sind Steinpilze zwischen 100 und 300 Gramm schwer.»

Anhand der Bilder lasse sich zudem erkennen, dass der Steinpilz bereits sieben Tage alt ist: «Für den Verzehr nicht mehr ganz so optimal», meint der Experte.

«Die Wetterbedingungen waren perfekt»

Laut Neukom darf man im Kanton Uri zwei Kilogramm der gesammelten Pilze mit nach Hause nehmen. Bei so speziellen und über zwei Kilogramm schweren Exemplaren gelte aber eine Ausnahme. So dürfe man diese mitnehmen, müsse die anderen gesammelten Pilze jedoch zurücklassen.

Allgemein konnten sich die Pilzsammler dieses Jahr glücklich schätzen: «Die Wetterbedingungen – feucht und warm – waren dieses Jahr perfekt, um viele frische Pilze zu sammeln», so der Experte.

«So ein Exemplar habe ich noch nie gesehen»

