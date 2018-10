«Junge Leute wollen nicht in Schuldenfalle tappen»

Wer Geldsorgen hat, kann sich neu bei der Moneythek im Zürcher Niederdorf gratis und ohne Anmeldung beraten lassen. Jeden Dienstag geben Mitarbeitende verschiedener Fachorganisationen und der Stadt Zürich in der PBZ-Bibliothek an der Zähringerstrasse 17 Auskunft zu Themen wie Budgetplanung, Schulden oder Betreibungen.

Herr Mägerle*, sind die Zürcher dermassen verschuldet?

Allein im letzten Jahr waren in der Stadt Zürich über 33'000 Menschen von Betreibungen betroffen. Das ist nicht wenig. Aber rein statistisch gesehen nicht viel mehr als vor zehn Jahren. Verschuldete Personen gab es schon immer.

Warum braucht es noch ein zusätzliches Angebot?

Im Mai hat unsere Testphase begonnen und wir haben gemerkt, dass die Nachfrage nach einem niederschwelligen Angebot da ist. Da Schuldenberatungsstellen zum Teil eine Wartefrist haben, können wir so auch Leute beraten, die dringend Hilfe suchen.

Was ist bei Ihnen speziell?

Ob mit oder ohne Schulden, unser Angebot steht allen zur Verfügung. Wir bieten von allgemeinen Auskünften bis hin zur Budgetplanung alles an. Zudem kann man bei uns jeden Dienstag spontan vorbeikommen. Und es ist kostenlos.

Wer sucht am häufigsten Hilfe?

Das ist ganz unterschiedlich und durchmischt. Wir haben Jugendliche, aber auch Personen, die älter als 50 Jahre sind.

Werden die Verschuldeten immer jünger?

Nein, das kann man so nicht sagen. Wir haben aber festgestellt, dass immer mehr junge Leute sich bei uns Rat holen möchten. Dabei geht es häufig um die Budgetierung des Einkommens. Sie wollen nicht in die Schuldenfalle tappen.

Wie gehen Sie da vor? Was sind die Tipps?

Wir schauen uns das Einkommen und die Ausgaben an. Was verdient die Person? Was sind die fixen Ausgaben? Wo könnte man einsparen? Eigentlich ganz simpel, aber für viele doch nicht immer ganz so logisch – vor allem für junge Menschen, die in die Lehre kommen und das erste Mal ihr eigenes Geld verdienen. Bis vor Kurzem verwalteten die Eltern die Finanzen, nun sind sie grösstenteils auf sich allein gestellt.

Wie und womit verschulden sich Leute?

Ganz unterschiedlich. Es kam zum Beispiel mal eine Frau, deren Chef ihr drei Monatslöhne nicht gezahlt hatte. Bei dieser Person ging es dann um existenzielle Ängste und Fragen, wie sie nun vorgehen soll. Eine Person wusste nicht, ob die zusätzlichen Inkassogebühren zu bezahlen sind und wie sie sich wehren kann. Oder eine Studentin, die von ihrem Vater finanziert wird, hatte Mühe, ihr Geld einzuteilen.

Das Angebot ist in einer Bibliothek. Will man damit den rückläufigen Besucherzahlen entgegenwirken?

Wir haben uns lange überlegt, wo wir unseren Standort festlegen möchten. Eine Bibliothek schien uns da am neutralsten. Denn Schulden haben viel mit Stigmatisierung zu tun. In einer Bibliothek kommt niemand darauf, dass man hier über Schulden und Geld spricht.

Wie läuft das genau ab?

In der Bibliothek sind jeden Dienstag ab 16.30 Uhr zwei Personen vor Ort. Interessierte können sich an der Theke melden oder sich gleich zum Treffpunkt begeben – dort, wo ein rotes Sparschwein aufgestellt ist. In Ruhe können wir dann an einem der Tische die Fragen besprechen.

*Gregor Mägerle ist Leiter der Schuldenprävention Stadt Zürich und persönlich am Projekt beteiligt.

