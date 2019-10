«K. ist Einzelkind», «T. hat einen sehr tiefen IQ» oder «Mutter von F. ist alleinerziehend» – solche Kommentare finden sich in Schülerprofilen, die in einer neuen Datenbank der Stadtzürcher Volksschule erfasst sind. Darin werden Informationen über rund 32'000 Schülerinnen und Schüler gespeichert, wie der «Beobachter» berichtet. Kinder und Eltern würden davon nichts wissen.

«Es ist ein Skandal, wie unvorsichtig mit sensiblen Schülerinformationen umgegangen wird», sagt eine mit dem Vorgang vertraute Person zum Magazin. Einem von sieben Schulkreisen der Stadt Zürich sei das Sammeln der Daten bereits zu bunt geworden. Die Kreisschulbehörde Limmattal weise in einer internen Rundmail ihre Lehrpersonen an, keine Schülerinformationen mehr in die Datenbank einzutragen.

«Verbesserungspotenzial erkannt»

Beim Schuldepartement heisst es auf Anfrage vom «Beobachter», dass man die Daten sammle, um für optimal durchmischte Klassen zu sorgen. Das sei ein gesetzlicher Auftrag. Die Datenbank diene lediglich der Durchmischung, deshalb brauche es auch keine Einwilligung der Eltern. Aber: Man habe «Verbesserungspotenzial» erkannt und sei daran, die Datenbank «weiterzuentwickeln».

Wer wissen möchte, was über sein Kind vermerkt ist, muss sich mit einem Gesuch an die Kreisschulbehörde wenden. Der Stadtzürcher Datenschützer Marcel Studer hat nichts von der Datenbank gewusst, obwohl laut dem Bericht ein Projekt mit sensiblen Daten gemeldet werden müsste. Er wird die Datenbank nun rechtlich prüfen.

(tam)