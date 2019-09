«Unheil ist unabwendbar bei öffentlicher Einladung»

An eine Party einer Kantonsschülerin kamen nicht wie erwartet 50, sondern rund 300 Leute. Die Situation eskalierte. «Es war wirklich sehr laut», sagt eine Teilnehmerin. Eine andere meint: «Ich habe gehört, dass ein Jugendlicher ein Messer dabei gehabt haben soll und gesagt hat: ‹Ich steche euch ab›.» Es sei total eskaliert und habe Schlägereien gegeben.

Herr Stöcklin, was ist hier schiefgelaufen?

Weil die Gastgeberin die Einladung samt ihrer Adresse öffentlich gepostet hat, hatte sie nicht mehr unter Kontrolle, wer den Post sieht. Es kam zu einem typischen viralen Effekt.

Kann man diesen viralen Effekt noch stoppen?

Nur bedingt. Theoretisch hätte sie einen Kommentar machen können, in dem sie klarstellt, dass sie ab 50 Leuten die Türen zu ihrem Haus schliesst. Sie hätte proaktiv informieren können, dass sie nicht Unmengen an Leute reinlassen kann. Das Problem ist sicher, dass auch so Leute trotzdem auftauchen können.

Party eskaliert wegen Insta – Polizei muss ausrücken

Wie sollte man zu einer Privatparty einladen?

Bei einer öffentlichen Einladung auf den sozialen Medien ist das Unheil vorprogrammiert und unabwendbar. Deshalb sollte man sich immer gut überlegen, wo und wie man die Einladung veröffentlicht. Man könnte beispielsweise auf Facebook eine geschlossene Gruppe erstellen und nur Leute zulassen, die zur Party kommen sollen. Auch Whatsapp ist eine Möglichkeit. Dort können auch Gruppen erstellt werden.



Dominic Stöcklin ist Social-Media-Experte und Studiengangsleiter CAS Digital Marketing Pro an der HWZ.

(jen)