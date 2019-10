«Der Stromeinschlag war ziemlich heavy»

Im Heitersberg-Tunnel auf der Strecke Zürich-Aarau hat es am Dienstagabend einen Zwischenfall gegeben. Laut einem Leser-Reporter gab es im Tunnel einen lauten Knall.

In Mellingen bliebt der Zug dann stehen. Gemäss SBB handelt es sich um eine Fahrleitungsstörung. Der Zwischenfall beeinträchtigt den Bahnverkehr auf der Strecke Lenzburg und Zürich. Wie lange die Störung noch andauert und welche Züge genau betroffen sind, ist noch unklar.

Ein Leser-Reporter sass im Zug, als er plötzlich ein Geräusch hörte. Dann knallte es. Offenbar hatte es einen Stromeinschlag gegeben, wie auch die Beschädigung an der Decke zeigt. «Das war ziemlich heavy», so der Leser-Reporter. «Es war wie 1. August und Silvester.»

Nach dem Vorfall habe es ein Chaos gegeben. Rund acht Personen hätten im oberen Teil des Wagens gesessen. Nach dem Knall habe es im Zug geraucht. Dieser habe dann stark gebremst, sei dann aber wieder weiter gefahren. Am Ende des Tunnels habe der Zug dann nochmals angehalten und rund 20 Minuten gewartet. Schliesslich sei er bis Lenzburg gefahren, wo dann Endstation war. Verletzt worden sei niemand, sagt der Leser-Reporter. Jedoch seien die Passagiere im Zugabteil erschrocken. Der Leser ist sich jedenfalls sicher: «Ich werde in Zukunft nur noch in den unteren Abteilen sitzen.»

