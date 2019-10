«Schrecklich, den toten Körper von ihm zu sehen»

F. N.* spricht unter Tränen über den Tod ihres Bruders L. N.* und ihres Vaters H. N.* . Am 21. September wurde ihr Bruder in Zürich-Oerlikon vom Zug erfasst – Mutter, Schwester, Bruder, Vater und einige Asylbewerber mussten alles mit ansehen.

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

«Es war schrecklich, den Körper meines Bruders zu sehen», sagt dessen Schwester F. N. Die Bilder lassen die 23-Jährige nicht mehr los. «Es geht mir im Moment sehr schlecht. Ich finde keine Worte für das, was passiert ist», sagt F. N. Nur fünf Tage später verstarb auch ihr Vater und Kriegsveteran H. N.* – an einem Hirnschlag. «Er hat den Tod meines Bruders nicht verkraftet», sagt F.

Beisetzung ohne Schwester

Laut der Schwester sei es ein Unfall gewesen, dass ihr Bruder auf die Gleise gelangt und vom Zug erfasst worden sei. Der 20-Jährige, der schwer autistisch war und an Epilepsie litt, geriet an einer Stelle aufs Gleis, wo es keinen Zaun hatte.

Am Mittwoch wurden Vater und Sohn in ihrem Heimatdorf Dobidol in der kosovarischen Gemeinde Rahovec beigesetzt. Einige Angehörige konnten für die Beerdigung nicht nach Kosovo reisen, weil sie in der Schweiz Asylsuchende sind – so auch Schwester F. N. «Das war unglaublich schwierig für mich. Ich war immer bei meinem Vater und meinem Bruder, aber diese letzte Reise durfte ich nicht mit ihnen machen.»

Auch Schwester verloren

F. N. hatte ein sehr enges Verhältnis zu den beiden. «Ich habe sie nie allein gelassen und mich um sie gekümmert», sagt die junge Frau. Auch ihr Vater sei auf Hilfe angewiesen gewesen, weil er sehr krank gewesen sei. «Seine medizinische Versorgung war auch der Grund, warum er und mein Bruder in die Schweiz kamen», sagt F. N. Sie, ihre Mutter, ihre jüngere Schwester und der andere Bruder hätten aufgrund des Familiennachzuges nachreisen können. Seit rund fünf Jahren lebe die Familie in der Schweiz, zuletzt im Asylzentrum in Zürich-Oerlikon

Vor zwei Jahren traf die Familie ein erster Schicksalsschlag: «Meine kleine Schwester nahm sich das Leben», sagt F. N. Das habe ihr den Boden unter den Füssen weggezogen. «Mit psychologischer Hilfe habe ich es aber geschafft, mich zu fangen.» Sie sei in die Schule gegangen und habe sich um ihre Zukunft gekümmert. Dann starben ihr Vater und ihr Bruder. «Ich verlor drei enge Familienmitglieder in zwei Jahren. Das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte», sagt F. N.

«Es tut gut, wenn ich anderen Leuten helfen kann»

«Mein Vater hat immer zu mir gesagt, dass ich alles schaffe», sagt F. N. «Das ermutigt mich, zu kämpfen und weiterzumachen. Auch wenn ich weiss, dass er, mein Bruder und meine Schwester nie mehr da sein werden.»

Die 23-Jährige möchte jetzt – auch in Andenken an ihre verstorbenen Familienmitglieder – ihre Ausbildung als Pflegefachfrau in Angriff nehmen. Sie habe im August mit der Ausbildung begonnen und hofft, nach einem Jahr eine Lehre beginnen zu können. «Es tut gut, wenn ich anderen Leuten helfen kann», sagt F. N.

Unterstützung bieten

F. N. in der schweren Zeit unterstützen will unter anderem ihre ehemalige Deutschlehrerin. Sie hat auf Facebook eine Solidaritätsaktion gestartet. Dutzende Leute bieten ihre Hilfe an. Einige sagen, dass sie eine Karte schicken werden, andere bieten ihre Zeit an und laden die Familie an einen Event ein, um sie auf andere Gedanken zu bringen.

Wieder andere bringen die Idee ein, der Familie ein Ferienhaus anzubieten, wo sie sich erholen und vom Unfallort weggehen kann. Die Familie wohnt derzeit im Asylzentrum – gleich neben den Gleisen, wo L. N. gestorben ist. «Bei so einem traurigen Schicksal finde ich es nichts als selbstverständlich, die Familie so gut zu unterstützen, wie wir Aussenstehende das können», sagt die Deutschlehrerin zu 20 Minuten. Sie ergänzt: «Geld- und Sachspenden kommen nicht infrage, weil das Sozialamt sich finanziell um die Familie kümmert.»

*Namen der Redaktion bekannt.