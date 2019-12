«Wer zieht denn einen Samichlaus aus?»

Standbetreiberin A. S.* fiel aus allen Wolken, als sie am Sonntagmorgen feststellte, dass Unbekannte sich übers Wochenende an ihrer Weihnachtsdeko zu schaffen gemacht hatten – und das gleich mehrfach. Von ihrem Flammkuchen- und Glühweinstand des Familienbetriebs «Hüttäzauber» beim Globus in Zürich waren bereits in der Nacht auf Samstag mehrere Deko-Elemente entwendet worden.

«Es war uns ein Anliegen, unseren Stand liebevoll und weihnachtlich herzurichten. Doch dann stahl jemand unser Murmeltier, das Eichhörnchen und die Stiefel vom Samichlaus», erzählt S. empört. Da die Standbetreiberin so schnell keine neuen Tiere auftreiben konnte, ersetzte sie am Samstag nur die schwarzen Stiefel des grossen, sitzenden Samichlaus. Doch auch diese sollten nicht lang erhalten bleiben: «Am Sonntagmorgen bemerkten wir, dass auch einer der neuen Stiefel der Figur abgezogen und gestohlen worden war.»

Keine Anzeige

«Wer zieht denn einen Samichalus aus und klaut ihm die Stiefel?», fragt sich die Familie. Doch über die Beweggründe kann sie nur spekulieren. Zuerst seien sie von einem Bubenstreich oder Betrunkenen ausgegangen, der Gefallen an den Tieren gefunden hatte. Da es nun aber zweimal hintereinander passiert sei, zögen sie auch einen gekränkten Konkurrenten in Betracht.

Anzeige wollte die Standbesitzerin bislang nicht erstatten. «Das bringt sowieso nichts, wenn man keine Verdächtigen hat», glaubt sie. Dass die Diebestour gerade so kurz vor Weihnachten passierte, ist für die Familie unverständlich. «Es ist einfach total ärgerlich und daneben. Ich frage mich echt, was das für Menschen sind, die mutwillig eine schöne Dekoration zerstören.»

*Name der Redaktion bekannt.

