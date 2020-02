Ein 20-jähriger Student war am Mittwoch, 13. Februar, bereits im Bett, als gegen 22.30 Uhr ein Lärm an der Limmattalstrasse in Zürich-Höngg begann: «Ich bin richtig erschrocken und direkt zum Fenster gelaufen», so der Leser-Reporter. Dort habe er zwei Bauarbeiter mit einer grossen Maschine direkt vor seiner WG gesehen. Der rechte Fahrstreifen sei abgesperrt gewesen. «Die Maschine war wahnsinnig laut, und das um diese Zeit – das ist doch eine Frechheit, wie soll man denn da bitte schlafen?», sagt der 20-Jährige.

Am nächsten Tag musste er früh aufstehen, um zur Universität zu gehen. «Ich bin grundsätzlich nicht lärmempfindlich, aber so ein Krach in der Nacht muss wirklich nicht sein.» Was die Arbeiter genau machten, weiss der 20-Jährige nicht. Er sei aber zuerst davon ausgegangen, dass sie in fünf Minuten wieder fertig seien. Dem war allerdings nicht so: «Der Lärm ging bis nach Mitternacht weiter.» Er habe sogar Nachbarn gehört, die mit «Ruhe!»-Rufen ihrem Ärger Luft gemacht hätten. «Offenbar war ich nicht der Einzige, der sich gestört fühlte», so der Student.

Arbeiten an den Tramgleisen

Der Grund für die nächtlichen Bauarbeiten: «Es wurden im Tramgleis-Bereich Detektoren in den Belag gefräst und Detektionsschlaufen eingelassen», erklärt Heiko Ciceri, Sprecher der Dienstabteilung Verkehr der Stadt Zürich. Diese Schlaufen würden der Tramerkennung in Zusammenhang mit der Lichtsignalanlage dienen.

«Die Detektion ermöglicht es, dass die ÖV-Fahrzeuge an den Verkehrsregelungsanlagen bevorzugt behandelt werden und keine Wartezeiten in Kauf nehmen müssen», so Ciceri. Weil die Arbeiten auf dem Tramtrassee erfolgten, habe man diese erst nach Betriebsschluss der VBZ durchführen können. «Arbeiten in diesem Bereich sind nur dann möglich, wenn keine ÖV-Fahrzeuge verkehren.»

Anwohner werden informiert

Anwohner-Beschwerden sind Ciceri in diesem Fall keine bekannt: «Der Unternehmer erhält von uns jeweils den Auftrag, die unmittelbare Anwohnerschaft über solche Arbeiten vorgängig schriftlich zu informieren.»

