Eine Stadtpolizistin ist am Freitagabend von einem Fahrzeuglenker am Depotweg in Zürich angefahren und mehrere Meter mitgeschleift worden. Die 38-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ihr Zustand ist nach wie vor kritisch.

Eine 22-jährige Sex-Arbeiterin hat den Vorfall miterlebt und bringt die Bilder auch Tage später nicht aus dem Kopf, wie sie dem «Blick» erzählt. Am Steuer des Autos seien ein junger Mann, auf dem Beifahrersitz eine schwarzhaarige Frau und auf der Rückbank drei Männer gesessen. «Meine Freundin etwas weiter vorne beobachtete, dass die Autoinsassen uns Frauen mit dem Handy filmten und fotografierten», erzählt die 22-Jährige. «Das ist hier nicht erlaubt, deshalb ging sie zu den anwesenden zivilen Polizisten, um das zu melden.»

«Es war so schrecklich»

Die Polizistin habe sich dann, wie die Sex-Arbeiterin dem «Blick» erzählt, vor den SUV gestellt, mit der Hand deutlich «Stopp» signalisiert und sich als Beamtin zu erkennen gegeben. «Das Auto fuhr zuerst ein paar Meter zurück. Dann legte der Fahrer den Vorwärtsgang ein und fuhr die Polizistin voll über den Haufen. Es war so schrecklich.»

Dabei sei die Polizistin laut der 22-Jährigen unter das Auto geraten: «Sie wurde mitgeschleift, mindestens zehn Meter weit, vielleicht sogar mehr. Wir konnten alle nur schockiert zusehen.» Der Fahrer wäre hingegen einfach weggefahren, so die Frau: «Die Sicherheitsleute, die da waren, sind dem Auto noch hinterher gerannt, aber das brachte natürlich nichts mehr.»

Der flüchtige SUV-Fahrer konnte noch am Samstag durch Fahnder der Kantonspolizei Zürich verhaftet werden. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren wegen eines versuchten vorsätzlichen Tötungsdelikts sowie weiterer Delikte eröffnet. Der zuständige Staatsanwalt hat einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.

