Am Freitag wollten rund 2000 Fans am Tiktok-Influencer-Event im Glattzentrum in Wallisellen ZH teilnehmen. Dabei sollen die Fans das Shoppingcenter dabei «regelrecht gestürmt» haben, berichten Leser-Reporter. Aus Sicherheitsgründen musste der Anlass kurzerhand abgebrochen werden.

Vor Ort war auch die 17-jährige Jennifer Vorfi, die selbst auf Tiktok über 20'000 Follower hat. «Wir wollten nur kurz vorbeischauen», sagt Vorfi, die mit zwei Kollegen unterwegs war. «Aber wegen der grossen Menschenmenge gab es fast kein Durchkommen.»

«In kürzester Zeit umzingelt»

«Als die Fans vor Ort erfahren haben, dass der Event abgebrochen wird, gingen sie auf uns los», sagt Vorfi. Ein Mädchen habe sie erkannt und habe angefangen zu schreiben. «Sofort strömten die Fans zu uns und wir waren in kürzester Zeit umzingelt. Wir konnten uns kaum noch bewegen», so Vorfi.

«Die 20 Sicherheitsmitarbeiter vor Ort waren völlig überfordert», gibt auch der Glattzentrum-Chef im Video zu. «Es wurden sämtliche Abschrankungen umgerissen.» Gemäss Vorfi verschwand das Security-Personal plötzlich und liess sie und ihre zwei Kollegen allein zurück. «Wir versuchten wegzurennen, weil wir merkten, dass es sonst nicht gut kommt», sagt Vorfi.

Niemand verletzt

Offenbar kam es zu Auseinandersetzungen nach der Absage des Events. «Ich habe gesehen, wie es zu Schlägereien kam», sagt Vorfi. Sie habe auch weinende Mädchen gesehen. Wie Glattzentrum-Sprecherin Lisa Rennefahrt sagt, wurde aber niemand verletzt: «Die Kids haben lediglich geschubst. Ernsthafte Verletzungen hat niemand davon getragen.»



Der Tiktok-Event musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. (Video: Tamedia)



(fur)