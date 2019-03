Beim Shoppi Tivoli artete am Samstag eine Massenschlägerei aus. Ein 15-Jähriger aus Dietikon ZH wurde dabei verletzt. Ein 16-Jähriger aus Spreitenbach AG hatte ihn mit einem Messer attackiert. Hintergrund der Schlägerei ist ein Streit zweier Gangs aus Spreitenbach und Dietikon.

Bei der Gemeinde Spreitenbach will man sich nicht zum konkreten Fall äussern. Trotzdem nehme man einen solchen Einzelfall ernst und thematisiere das in der Schule sowie der Jugendarbeit, sagt ein Gemeindesprecher auf Anfrage.

Keine Probleme mit Jugendgangs

Des Weiteren gebe es in Spreitenbach keine Probleme mit Jugendlichen oder jugendlichen Gruppen. Vielmehr habe die Gemeinde ein grosses Angebot an Freizeitaktivitäten für Jugendliche.

So gebe es zum Beispiel einen Jugendtreff und diverse lokale Vereine für Sport, Musik, Kultur und Kunst mit speziellen Jugendabteilungen. Ebenso finde regelmässig die Veranstaltung Open Sunday statt. Dabei dürfen die Jugendlichen auch sonntags in einer Turnhalle an verschiedenen sportlichen Aktivitäten teilnehmen.

«Wir leisten viel Integrationsarbeit»

Laut Stadtpräsident Roger Bachmann hat man auch in Dietikon kein Problem mit Jugendgangs: «Auch im strafrechtlichen Sinne gibt es keine Hinweise darauf. Genauso wie für den ganzen Kanton gilt auch für Dietikon, dass die Kriminalitätsrate seit Jahren sinkt.»

Den Ausländeranteil von 45 Prozent sieht der Stadtpräsident auch nicht als Problem: «Wir wachsen stetig und haben derzeit 27'000 Einwohner – darunter auch Ausländer», so Bachmann. «Wir schätzen diesen Nationalitätenmix und haben keine Probleme im alltäglichen Zusammenleben. Wir leisten aber viel Integrationsarbeit.»

In Schulen wie auch im Jugendzentrum werde zudem Gewaltprävention betrieben: «Das Jugendzentrum dient einerseits als Aufenthaltsort, andererseits als Anlaufstelle bei Problemen.» Neben dem Jugendzentrum gibt es in Dietikon noch weitere Angebote für Jugendliche: «Wir haben ein aktives Vereinsleben und bieten diverse Treffpunkte für die Jugend an», so Bachmann.



Gangs verprügeln sich für die «Ghetto-Ehre»: Wir haben Jugendliche aus Spreitenbach AG und Dietikon ZH gefragt, was die Gründe sind. (Video: T. El Sayed)

(mon)