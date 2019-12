«Wir sind alle sehr traurig über Mikeys Tod»

Mikey, einer von vier Koalas im Zoo Zürich, ist vergangene Woche überraschend verstorben. Die Tierpfleger hatten bei Mikey am Donnerstagabend Blut am Gesäss festgestellt und den Tierarzt alarmiert. Dieser untersuchte das 3,5-jährige Koala-Männchen noch am gleichen Abend und nahm für weitere Abklärungen eine Blutprobe.

Umfrage Haben Sie Mikey einmal im Zoo besucht? Ja, die Koalas sind herzig.

Nein, aber ich will schon lang einmal.

Nein, für Koalas gehe ich nicht in den Zoo.

Am frühen Freitagmorgen fanden die Tierpfleger Mikey dann leblos vor, wie es in einer Mitteilung des Zoos Zürich heisst. Erste Ergebnisse der Sektion würden auf ein akutes tumoröses Geschehen hinweisen. Im Blut von Mikey wurden Veränderungen festgestellt, die auf eine Erkrankung an Leukämie hindeuten.

Keinerlei Auffälligkeiten

Wie Zoo-Kurator Robert Zingg auf Anfrage sagt, werden nun genaue Abklärungen zur Todesursache geführt. Diese dürften aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. «Selbstverständlich sind wir alle sehr traurig. Mikey's Tod kam plötzlich. Im ersten Moment fragten wir uns, ob wir bei der Haltung etwas falsch gemacht haben.»

In Zusammenhang mit der Nahrung stehe sein Ableben aber nicht, meint Zingg. Zudem habe Mikey vor seinem Tod keinerlei Auffälligkeiten im Verhalten und in seiner Aktivität gezeigt und bis zuletzt normal gefressen. Alle Koalas würden generell einer engen Überwachung unterstehen. Sie werden zweimal pro Woche gewogen und einem visuellen Gesundheitscheck unterzogen.

Grösstenteils Einzelgänger

Ob nun ein neuer Koala seinen Platz einnehmen wird, ist noch unklar: «Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden und dafür Rücksprache mit den Experten aus dem Australian Reptile Park nahe Sydney halten.» Da Koalas grösstenteils Einzelgänger sind, sei es laut Zingg kein Problem, sie auch einzeln zu halten.

Männliche Koalas leben in der Wildnis in eigenen Revieren und treffen nur zur Paarungszeit aufeinander. Nur zwischen einzelnen Koala-Männchen, deren Reviere sich überlappen oder aneinander grenzen, gibt es eine Art Rangordnung.





Erst im März 2018 kam Mikey ins neue Australien-Gehege.

Der Zoo Zürich hält seit März 2018 Koalas in der neuen Australienanlage. Zur Gruppe gehören neben dem verstorbenen Mikey das Männchen Milo (4-jährig) und die beiden Weibchen Maisy (4-jährig) und Pippa (2-jährig). Koalas sind Nahrungsspezialisten und ernähren sich von Eukalyptus. Dieser wird eigens für den Zoo im Grossraum Zürich angebaut und zweimal pro Woche frisch angeliefert.

Die Koalas im Zoo Zürich kommen alle aus dem Australian Reptile Park nahe Sydney. Mit ihm engagiert sich der Zoo über die Organisation Australian Ark für die Wiederansiedlung stark bedrohter und auf dem australischen Festland ausgestorbener Beuteltiere, etwa den Beutelteufel.

(tam)