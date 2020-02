«Die Schweizer sind noch nicht sehr comedyaffin»

«Zürich ist der Mittelpunkt – hier passiert alles», sagt der Berner Gabirano Guinand. Er und Kiko, ebenfalls ein Schweizer Comedian, sitzen in der Longstreet-Bar im Zürcher Kreis 4. Hier organisieren sie jeden Mittwochabend eine Comedy Open-Mic-Veranstaltung, an der sich junge sowie alteingesessene Comedians vor Publikum beweisen können. Die Organisation dieser Events ist harte Arbeit und aktuell noch nicht gewinnbringend, wie die beiden erzählen. Die Comedy-Szene in der Schweiz sei noch nicht sehr gross und stehe erst am Anfang ihrer Blüte – obwohl erfolgreiche Namen wie Stefan Büsser, Charles Nguela, Bliss oder Divertimento Säle und Hallen füllen.

Auch Kiko und Gabirano touren nächstes Jahr jeweils mit einem Soloprogramm – aber was ist dann das Problem mit der Schweizer Comedy? «Wir wollen, dass die Szene wächst. Mehr ist immer besser», so der 34-jährige Kiko. «Die Schweizer sind aber noch nicht sehr comedyaffin – viele wissen ausserdem nicht, was sie erwartet, wenn sie beispielsweise ein Open-Mic besuchen.»

«In St. Gallen würde niemand auftauchen»

Neben dem wöchentlichen Event in der Longstreet-Bar gibts auch noch weitere Events in Zürich – beispielsweise Comedy Rösti im Roland Kino oder das Kon-Tiki, das ebenfalls regelmässig Comedy-Open-Mics veranstaltet. «In St. Gallen könnte man diese Veranstaltungen niemals durchführen, da würde an einem Mittwochabend um 21 Uhr niemand auftauchen», sagt Thurgauer Kiko. In Bern würde man zudem höchstens zehn seiner eigenen Leute versammeln können.

Dass die Schweiz noch etwas Übung bezüglich Comedy braucht, findet auch Maria Clara Groppler, eine aufstrebende Stand-Upperin aus Deutschland, die momentan auf Tour ist und in Zürich an der Open-Mic-Veranstaltung einige neue Witze ausprobieren will. «Das Publikum ist sehr hart, es braucht wirklich viel, um die Leute aus der Reserve zu locken und sie zum Lachen zu bringen.»

Wenn man die Szene hier in der Schweiz mit Deutschland vergleicht, seien einige Unterschiede zu erkennen. «In Deutschland gibt es pro Tag mehrere Open-Mics, bei denen man sein Auftreten üben kann», erklärt sie. In der Schweiz sei das Angebot deutlich kleiner.

Gratiskultur auf Social Media

Wenn es nach Gabirano und Kiko geht, könnte die Schweizer Szene zudem etwas jünger werden – sowohl bei den Künstlern wie auch beim Publikum. «Die Leute an meinen Stand-Up-Shows sind nicht dieselben wie meine Follower auf Instagram», sagt der 21-jährige Gabirano, der momentan über 165'000 Abonnenten zählt.

Primär würden Pärchen im mittleren Alter an seine Shows kommen, die sich Tickets kaufen, um einen Abend etwas Lustiges zu erleben. «Die jüngere Generation will heute lieber gratis lustige Videos auf Instagram sehen.» Social Media sei aber kein Fluch, sondern auch ein Segen für Comedians. «Wir können es nutzen, um genau auf solche Veranstaltungen, wie ein kleines Open-Mic, aufmerksam zu machen», so Gabirano.

Podcasts werden immer beliebter

Ebenfalls zur Gratiskultur gehören die immer mehr aufkommenden Podcasts. Auch hier ist Deutschland der Schweiz wieder einige Schritte voraus. Das Angebot des Nachbarlandes ist nicht nur um ein Vielfaches grösser, sondern auch viel erfolgreicher. «Fest und Flauschig», ein Podcast von Jan Böhmermann und dem Musiker Olli Schulz, ist auch in den Schweizer Podcast-Charts ganz weit oben zu finden. Der deutsche Podcast «Gemischtes Hack» von Comedian Felix Lobrecht und TV-Autor Tommi Schmitt ist nicht nur in der Schweiz auf Platz eins, sondern gar auf Platz drei der meistgehörten Podcasts weltweit.

Doch auch beim Thema Comedy-Podcast übernimmt Gabirano eine Vorreiterrolle: Mit dem «4 Meter Podcast» und seinem neuen Podcast-Projekt «Comedians im Brennpunkt» mit dem Basler Newcomer Mateo Gudenrath ist der Berner schon auf den Streaming-Plattformen vertreten.

Was man von Gabiranos und Kikos Open-Mic-Veranstaltung erwarten kann, sehen Sie im Video.