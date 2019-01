«Sie ist doch keine Schwerverbrecherin»

Bei einer Kontrolle in Regensdorf ZH hat eine Kioskverkäuferin im Herbst unerlaubterweise Alkohol und Zigaretten an eine Testperson verkauft. Diese war unter 16 Jahre alt und hätte die Suchtmittel gemäss Jugendschutzbestimmungen nicht kaufen dürfen. Wegen dieses Verstosses erhielt der Kiosk eine Rechnung von der Gemeinde über 385 Franken.

Darüber regt sich ihr Ehemann Gianpietro C.* auf: «Meine Frau ist leider darauf reingefallen und hat eine Packung Zigarette und ein Bier verkauft – sehr ärgerlich, aber wo gearbeitet wird, passieren nun mal Fehler.» Es gehe ihm insbesondere um die Höhe der Gebühr und das Auftreten bei den Testkäufen. An Feingefühl fehle es, wenn die Testkäufer von zwei Polizisten begleitet werden. «Meine Frau ist doch keine Schwerverbrecherin. Zum Glück war nicht auch noch die Anti-Terror-Einheit bei der Kontrolle dabei. Dann wäre es noch teurer gekommen.»

Polizisten waren aus Sicherheitsgründen dabei

Er wolle das Thema Jugendschutz nicht verharmlosen, aber seine Frau habe in den zehn Jahren, in denen sie am Kiosk arbeitet, noch nie einen solchen Fehler gemacht, behauptet er. Regelmässig besuche sie auch interne Schulungen zum Thema Jugendschutz. Mit den Regeln sei sie deshalb bestens vertraut.

Die Testkäufe seien in Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz durchgeführt worden, schreibt die Gemeinde Regensdorf in einer Stellungnahme an den verärgerten Ehemann. Man habe die Testkäufer von zwei Polizisten begleiten lassen – aus Sicherheitsgründen, und um dem Thema Jugendschutz das nötige Gewicht zu verleihen. Entsprechend des Reglements der Gemeinde sei in der Gebühr neben einer Kostenbeteiligung für die Durchführung auch Personalaufwand verrechnet.

«Jeder Verkäufer weiss, dass kein Tabak und Alkohol an Jugendliche abgegeben werden darf»

Man versuche, dass die Konfrontation mit dem Verkaufspersonal möglichst diskret stattfinde, heisst es im Schreiben der Gemeinde weiter. Das sei aber gerade bei Betrieben mit viel Kundschaft nicht immer möglich. Zudem sei zu betonen, dass die jugendlichen Testkäufer bewusst so ausgewählt worden seien, dass sie optisch klar unter 16 Jahren eingeschätzt werden können. Ob das die erste Verfehlung der Verkäuferin war, könne man nicht sagen: «Testkäufe sind immer nur Momentaufnahmen. In Regensdorf haben sie erst zum zweiten Mal stattgefunden.»

«Wie Sie aus unserem Schreiben sehen, haben wir uns korrekt verhalten», sagt Hans-Rudolf Frei, Sicherheitsvorstand der Gemeinde Regensdorf zu 20 Minuten. Die Testkäufe würden auch in anderen Gemeinden so durchgeführt. Ihm sei das Wohl der Jugend sehr wichtig. «Jeder Verkäufer weiss, dass kein Tabak und Alkohol an Jugendliche abgegeben werden darf.»

Kioskbetreiberin Valora zahlt die Busse

Die Kiosk-Betreiberin Valora hat Kenntnis von dem Fall in Regensdorf. «Wir versichern, dass Valora alles unternimmt, um die Bestimmungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Alkohol- und Tabakmissbrauch durchzusetzen», sagt Sprecher Martin Zehnder. Deshalb habe man klare Regeln, die auch im Rahmen von Schulungen erläutert und regelmässig überprüft würden. Das Personal sei angehalten, diese Vorgaben strikt einzuhalten.

Bei Missachtung richte Valora das Hauptaugenmerk laut Zehnder auf eine weitere Sensibilisierung. Man behalte sich vor, Massnahmen zu ergreifen. Abhängig von der Schwere des Vergehens werde eine Verwarnung ausgesprochen, ein Regress auf die fehlbare Person geprüft oder das Arbeitsverhältnis aufgelöst – «letzteres aber nur in besonders gravierenden Fällen beziehungsweise im Wiederholungsfall», sagt Zehnder. Die Rechnung über 385 Franken übernehme in diesem Fall die Valora.

*Name der Redaktion bekannt

