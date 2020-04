Über 150 Polizeieinsätze wegen fehlender Distanz

Volle Wiesen in Zürich oder eine lange Menschenkette vor einer beliebten Gelateria: Das warme Frühlingswetter lockte am Wochenende die Menschen zahlreich an die frische Luft. Dabei schienen bisweilen auch die Abstandsregeln in Vergessenheit zu geraten.

So wurde auf der Zürcher Josefwiese am Samstagnachmittag grilliert und Beachvolleyball gespielt. «Ich finde das schockierend. Den Abstand kann man so nicht halten», sagt eine Leser-Reporterin. Kein Einzelfall. Die Stadtpolizei Zürich verzeichnete von Freitagabend bis Sonntagmittag 152 Einsätze wegen Verstössen gegen die Corona-Verordnung. Bei der Kantonspolizei Zürich gingen deswegen 120 Meldungen ein.

«Vor allem bei grösseren Grünflächen, Sportanlagen und in der Nähe von Gewässern musste sie intervenieren, um grössere Menschenansammlungen zu verhindern oder aufzulösen», heisst es in einer Mitteilung vom Sonntag. Die Stadtpolizei habe regelmässig mit Lautsprecherdurchsagen auf die Regeln aufmerksam gemacht. Meistens habe das funktioniert. Es hätten nur «einige wenige Uneinsichtige» weggewiesen werden müssen. Die Kantonspolizei Zürich büsste zehn Personen.

A bit concerned that Switzerland is not taking this seriously enough. Sunbathing literally below a sign asking everyone to go home is not a great signal.



The country slowly reopens from 27 April, I fear a second wave.



P.S. This is taken on our very socially distant daily walk. pic.twitter.com/lk5A1rLuyg