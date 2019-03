Über 200 Schmuckstücke aus Auktionshaus geklaut

Beim Auktionshaus Schuler in Zürich-Wollishofen wurde am vergangenen Mittwoch, 13. März 2019, frühmorgens eingebrochen. Die Täter konnten vor dem Eintreffen der sofort alarmierten Polizei über 200 Uhren, Wertgegenstände und Schmuckstücke stehlen und entkommen, wie das Auktionshaus gestern in einer Medienmitteilung sagte. Die Polizeiermittlungen würden laufen.

Der Wert des Diebesguts betrage über 200'000 Franken, heisst es weiter. Der Diebstahl hat nun Einfluss auf das Programm des Auktionshauses. Am Donnerstagnachmittag wäre eine Taschen- und Armbanduhr-Auktion geplant gewesen. Diese wurde nun abgesagt, wie das Auktionshaus bestätigt.

Die Stadtpolizei Zürich war am Dienstagabend für eine Bestätigung des Falles nicht mehr erreichbar.

