Über 2000 Wiesen-Stücke sind bereits verkauft

Auf dem Münsterhof in Zürich wuchs in den vergangenen Wochen eine mehr als 1000 Quadratmeter grosse Magerwiese mit zwei Trauerweiden. Das Kunstprojekt der Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum fand bei der Bevölkerung viel Anklang. Seit Dienstag wird die Wiese in Kisten online zum Verkauf angeboten. Am Abend ab 18.30 Uhr können die Kisten auch vor Ort bezogen werden.

Der Absatz ist gross: «Es sind nur noch knapp 200 Wiesen-Kisten der insgesamt über 4000 Kisten verfügbar», sagt Künstler Heinrich Gartentor, der das Projekt realisiert hat. Über 2000 Kisten seien schon verkauft worden. Den Rest übernehme er selbst. Dass der Verkauf so gut läuft, freut Gartentor. «So kann ich das Projekt vollständig finanzieren», sagt er. Eine Kiste kostet 25 Franken. Dennoch spiele auch etwas Melancholie mit: «Mir ist die Wiese ans Herz gewachsen.»

Kunstprojekt analysieren

Auch die Stadt zieht eine positive Bilanz, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Das Projekt sei schon vor längerer Zeit lanciert worden – vor der Klimadebatte und der Frage, ob der Münsterhof beschattet werden sollte. «Aber für beides hat das Projekt gute Anregungen geliefert», wird AL-Stadtrat Richard Wolff zitiert. Die Erkenntnisse aus dem Kunstprojekt werden nun für eine allfällige künftige Beschattung des Platzes miteinbezogen. Zudem werden die klimatischen Auswirkungen der Magerwiese analysiert.

(tam/sda)