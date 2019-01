Über zwei Kilo Kokain im Gepäck versteckt

Ein 26-Jähriger hat versucht 2,5 Kilogramm Kokain in die Schweiz zu schmuggeln. Der Brasilianer wollte am Freitag über den Flughafen Zürich einreisen. Bei der Gepäckkontrolle wurden im Koffer Spuren von Kokain festgestellt, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Freitag mitteilte.

Die Person und das Reisegepäck wurden deshalb der Kantonspolizei Zürich übergeben. Bei der Kontrolle durch die Polizei wurden schliesslich im Koffer 2,5 Kilogramm Kokain gefunden.

