10 FCZ-Chaoten sind in Untersuchungshaft

Nach dem Europa-League-Spiel FC Zürich gegen Bayer 04 Leverkusen am Donnerstag, 25. Oktober 2018, wurden Fans des deutschen Fussballclubs an der Langstrasse von gewalttätigen Männern angegriffen, die mehrheitlich mit FCZ-Fanartikeln bekleidet waren. Dabei wurden drei Fans des deutschen Bundesligaclubs verletzt und mussten ärztlich behandelt werden.

Am frühen Mittwochmorgen, 9. Januar 2019, wurden in diesem Zusammenhang zehn mutmassliche Täter verhaftet und nach einer ersten polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat zugeführt. Nach den Befragungen wurde durch die Staatsanwaltschaft beim Haftrichter Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Diesem Antrag wurde stattgegeben und alle Festgenommenen wurden in Untersuchungshaft gesetzt, teilen die Stadtpolizei und die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Der Vorfall in der Langstrasse ist einer in einer langen Reihe von Ereignissen. Eine Auflistung zeigt, dass es in Zürich fast jeden Monat Probleme mit Fussball-Chaoten gibt. Die Staatsanwaltschaft fahndete auch schon mit der Veröffentlichung eines Videos nach Hooligans.

(20 Minuten)