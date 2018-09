11-jähriges Mädchen auf Zebrastreifen angefahren

Bei der Bruggerstrasse in Wildegg AG wollte ein Mädchen am Montagnachmittag die Strasse auf einen Fussgängerstreifen überqueren. Dabei wurde es von einem Auto angefahren. Die 75-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Nissan aus dem Kreisverkehr an der Lenzburgerstrasse/Bruggerstrasse.

Die 11-Jährige wurde beim Unfall mittelschwer verletzt und umgehend mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

(wed)