11 junge Raser wegen Strassenrennen verhaftet

Die Kantonspolizeien Zürich und St. Gallen führten am Mittwochmorgen in einer Aktion einen gemeinsamen Schlag gegen die Raserszene im Kanton Zürich und der Ostschweiz durch. Die Verhaftungen erfolgten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Zürich und der Jugendanwaltschaft St. Gallen. An verschiedenen Orten wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt und elf Beschuldigte festgenommen sowie Fahrzeuge sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Zürich eröffnete gegen acht und die Jugendanwaltschaft St. Gallen gegen drei Personen Strafverfahren wegen qualifiziert grober Verkehrsregelverletzungen, Gehilfenschaft dazu und weiterer Delikte. Ermittlungen ergaben, dass Beschleunigungsrennen zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten auf verschiedenen Strassenabschnitten in der Region Zürich und Ostschweiz stattgefunden hatten. Umfangreiche Recherchen der Kantonspolizei Zürich führten schliesslich zu den Tatverdächtigen.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Kosovaren, einen Deutschen und acht Schweizer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren mit Wohnsitz in den beiden Kantonen. Zudem wurden an sämtlichen Wohnorten Hausdurchsuchungen durchgeführt und zwei Fahrzeuge sichergestellt.

