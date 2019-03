12 Autos beschädigt – zwei 14-Jährige verhaftet

In der Nacht auf Montag ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich der Hinweise ein, dass an der Giblenstrasse in Zürich-Höngg zwei Personen Sachbeschädigungen an parkierten Fahrzeugen begehen würden.

Anlässlich der sofort eingeleiteten Fahndung sah eine Patrouille zwei Jugendliche im Kreis 10, auf die die Beschreibung passte. Weiter konnten in der näheren Umgebung rund ein Dutzend beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden.

Die beiden mutmasslichen Täter wurden vorübergehend festgenommen und für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht. In einer ersten polizeilichen Befragung waren die beiden 14-Jährigen teilweise geständig.

(20M)