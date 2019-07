14-Jähriger sucht Besitzer von Ehering

Viele trotzten der Hitze am Sonntag mit einem Besuch der Badi oder am See. So auch die Familie Hoti aus Horgen. Sie verbrachte den Sonntagnachmittag an ihrer gewohnten Badestelle auf einer Wiese. Als der 14-jährige Halim mit seiner Mutter gerade im Wasser war, rief ein Mann plötzlich: «Oh, mein Ring!» Als Halim nachfragte, sagte der Mann, er habe seinen Ehering im See verloren. Der 14-Jährige half daraufhin, den Ring im Wasser zu suchen.

Auch andere Personen halfen mit – zunächst erfolglos. Nach einer halben Stunde hätten alle aufgegeben, sagt Halim – ausser er selber. «Es tat mir so leid, deshalb habe ich alles gegeben. Ich wollte halt einfach helfen», sagt er. Er habe vorher gerade noch einen Film geschaut, in dem eine Mutter zu ihrem Sohn sagte, dass man nie aufgeben solle. Das habe er sich zu Herzen genommen und eifrig nach dem Ring gesucht.

Wer kennt den Besitzer?

«Nur noch fünf Minuten», sagte er sich – und entdeckte den Ring plötzlich in vier bis fünf Metern Tiefe. Er rannte sofort zum Bahnhof, um den Besitzer noch zu erwischen, doch vergeblich. Dieser war schon weg. Einen Namen oder eine Telefonnummer hatte er nicht. Beim nahe gelegenen Ticketschalter der Horgener Fähre konnte ihm auch niemand helfen, da der Mann keine Details hinterlassen hatte.

Laut Halim Hoti ist der Mann zwischen 35 und 40 Jahre alt. Er würde ihn gern ausfinding machen und ihm den Ring persönlich übergeben. Auf der Innenseite des Rings steht eine Gravur mit «Je t'aime mon amour» ergänzt mit einem Herz und dem Datum 27.1.2014.

Haben Sie am Sonntag Ihren Ehering im Zürichsee bei Horgen verloren? Schreiben Sie uns auf feedback@20minuten.ch





