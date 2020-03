Teenager an Zürcher Schule spitalreif geprügelt

An der Schule Sihlfeld in Zürich kam es laut mehreren Schülern am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz. Wie Zeugen vor Ort berichten, wurde ein Schüler von einer Gruppe Jugendlicher verprügelt und verletzt.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

T.F.* arbeitet als Reinigungskraft in der Kirche neben dem Schulhaus und konnte den Vorfall genau beobachten. Zu 20 Minuten sagt sie: «Ich sah eine Gang von etwa zehn Personen. Die standen da auf dem Pausenplatz herum.» Plötzlich hätten sich drei von der Gruppe entfernt und seien auf einen Schüler losgegangen: «Ich hörte Schreie und sah, wie drei Mitglieder der Gang auf einen Jugendlichen einschlugen. Das war wirklich schlimm.»

«Er blutete am Auge und weinte»

Wie F. sagt, liessen sie erst von ihrem Opfer ab, als sie dem Jugendlichen zu Hilfe eilte: «Sie nahmen ihm aber noch seine Airpods weg und rannten los.» Laut F. blutete der Jugendliche am Auge und weinte. Zudem sei seine Brille kaputt gewesen: «Die hatten sie ihm ins Auge gedrückt.»

Während sie sich um den verletzten Jugendlichen kümmerte, rief ihre Kollegin die Polizei. Kurz darauf seien schon die Rettungskräfte eingetroffen und hätten den Schüler ins Spital gebracht. Auch die Eltern des Teenagers seien schnell vor Ort gewesen: «Ich kenne sie und habe sie angerufen. Sie waren ausser sich und schockiert.»

Bei der Stadtpolizei Zürich bestätigt man den Einsatz. Weitere Informationen könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.

*Name der Redaktion bekannt

Update folgt...

(zos/tam/mon)