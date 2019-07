16-Jähriger baut Unfall mit Mamis Mercedes

In der Nacht auf Montag meldete ein Anwohner von Staufen AG bei der Polizei, dass er bei der Oberdorfstrasse einen Knall gehört habe und gesehen habe, wie zwei Personen weggerannt seien. Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei Aargau traf vor Ort auf ein Fahrzeug der Marke Mercedes, das auf einem Stein zum Stillstand gekommen war.

Ein 16-jähriger Schweizer aus der Region konnte als Lenker ermittelt und angehalten werden, wie die Kantonspolizei Aargau am Montagnachmittag mitteilt. Der junge Mann hatte laut ersten Aussagen das Auto seiner Mutter behändigt und damit eine Strolchenfahrt gemacht. Aus noch unbekannten Gründen kam das Auto auf der Oberdorfstrasse von der Strasse ab und krachte in einen Stein. So kam der Mercedes zum Stillstand.

Alkoholisiert angetroffen

Als die Polizei den 16-Jährigen abholte, war er unverletzt, aber immer noch alkoholisiert. Die Polizei hat im Auftrag der Jugendanwaltschaft eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet. Der junge Mann muss sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten. Bezüglich des Mitfahrers hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 30'000 Franken.

(wed)