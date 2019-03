18'000 Fr nicht gezahlt, Swiss Life wirft Manor raus

Die Manor-Filiale an der Bahnhofstrasse muss ausziehen. Das hat die Vermieterin Swiss Life vor mehreren Jahren entschieden. Weil aber mehrere Rechtsverfahren hängig sind, ist unklar, wann das Warenhaus die Räumlichkeiten tatsächlich verlassen muss. Manor wehrt sich mit allen Mitteln gegen den Verlust dieses prominenten Standorts und hat im November einen Teilsieg errungen.

Das Zürcher Obergericht hielt fest, dass Swiss Life dem Warenhaus eine neue Offerte für die Fortsetzung des Mietverhältnisses unterbreiten muss. Nun gibt es offenbar ein neues Kapitel in diesem Rechtsstreit. Es geht um ein Kündigungsbegehren der Vermieterin, wie es bei Manor heisst. «Dieses wird von Manor juristisch angefochten», sagt Sprecher Georg Halter.

Nebenkosten-Rechnung nicht bezahlt

Es handle sich aber nicht um eine fristlose Kündigung. «Manor wartet die weitere Entwicklung der Verfahren ab und bleibt bis auf Weiteres rechtmässig an der Zürcher Bahnhofstrasse.» Grund für die Kündigung sollen nicht bezahlte Nebenkosten in Höhe von 18'000 Franken sein, wie 20 Minuten weiss. Das ist ein Bruchteil der Jahresmiete von rund 6 Millionen Franken.

Bei der Vermieterin heisst es, dass derzeit zwei Verfahren am Zürcher Obergericht hängig sind. Per Ende Januar 2014 und per Ende Januar 2019 verlangt Manor eine Erstreckung des Mietverhältnisses. Swiss Life widerspricht der Ansicht von Manor aber vehement. «Wir sind der Auffassung, dass die Mieterstreckungsgesuche von Manor rechtlich haltlos sind», sagt Sprecher Florian Zingg auf Anfrage.

«Keine vertragliche Grundlage mehr»

Mit dem Ablauf der strittigen fünfjährigen Verlängerung bestehen laut Swiss Life seit Anfang Februar 2019 in jedem Fall keine vertragliche Grundlage und kein Rechtsschutzinteresse mehr, weiterhin im Gebäude an der Bahnhofstrasse zu verbleiben. Ob das heisst, dass Manor bald raus muss, ist unklar. Mehr wollen die beiden Streitparteien zum aktuellen Stand nicht sagen.

Der Versicherer Swiss Life will das Gebäude an der Bahnhofstrasse umfassend sanieren. Dafür liegt ein bewilligtes Projekt vor. Vom ersten Unter- bis ins erste Obergeschoss sollen rund zehn Ladeneinheiten entstehen. In den darüber liegenden Geschossen sollen Büros eingerichtet werden. Damit könne die gesamte Liegenschaft auf allen Seiten belebt und der Standort nochmals attraktiver gemacht werden.

(tam)