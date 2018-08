18-Jähriger muss nach Streit notoperiert werden

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen ist am Sonntagabend in Winterthur ein Mann schwer verletzt worden. Um etwa 19.30 Uhr kam es an der Sträulistrasse in Winterthur zwischen zwei Gruppen zu einer Auseinandersetzung, bei der jemand ein Messer einsetzte, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Dabei erlitt ein 18-jähriger Afghane eine Stichverletzung im Bauchbereich. Er musste umgehend operiert werden. Die Täterschaft flüchtete mit einem Personenwagen. Laut ersten Erkenntnissen kam es zwischen den beiden Gruppen bereits zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr am Bahnhof Winterthur und im Stadtpark zu einem Streit.

Hintergründe sind noch unklar

Das Motiv sowie die Hintergründe der Tat sind noch unklar und bilden Gegenstand weiterer Ermittlungen. Über die Gruppe, zu der der Täter gehört, ist nichts bekannt. Der Gruppe des Opfers gehörten ausschliesslich Afghanen an.

Personen, die Angaben zum Vorfall, zu den involvierten Personen oder der möglichen Auseinandersetzung im Vorfeld der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

(tam)