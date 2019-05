19-Jähriger fährt in Baum und verletzt sich schwer

Ein 19-jähriger Mann fuhr am Montagabend kurz vor 21 Uhr mit seinem Auto auf der Grüningerstrasse von Grüt in Richtung Ottikon, das zum Gemeindegebiet Gossau ZH gehört. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte er auf der geraden und übersichtlichen Strecke mit einem Baum am linken Strassenrand, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstagmorgen mitteilt.

Dabei zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Wegen des Unfalls wurde die Grüningerstrasse für mehrere Stunden gesperrt. Warum der Mann verunfallte, ist noch nicht geklärt und wird von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.



