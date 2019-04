19-Jähriger landet mit Auto im Gemüsefeld

Ein 19-jähriger Schweizer hat in Villigen AG am späten Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dabei einen Unfall verursacht. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, kam der Mann eingangs Villigen von der Strasse ab und schleuderte über ein Gemüsefeld.

Gegenüber der Polizei sagte der Mann, er sei zu mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Er wurde beim Unfall nur leicht verletzt. Das Auto erlitt jedoch einen Totalschaden. Den Führerausweis wurde ihm an Ort und Stelle entzogen. Die Strasse musste rund vier Stunden gesperrt werden.

(20 Minuten)