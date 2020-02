19-Jähriger prallt mit BMW in Mittelleitplanke

In der Nacht auf Sonntag verlor ein 19-jähriger Schweizer auf der A1 Richtung Bern bei Oberentfelden AG die Herrschaft über seinen BMW 330. Wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte, prallte dieser schleudernd gegen die Mittelleitplanke und kam auf der Fahrbahn schliesslich zum Stillstand. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Am Auto sowie an der Leitplanke entstand grosser Schaden. Durch herumliegende Trümmerteile wurde zudem ein weiteres Auto beschädigt.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Laut der Kantonspolizei Aargau gab der 19-Jährige an, beim Überholen eines anderen Autos am Radio hantiert zu haben. Sie verzeigte den Neulenker an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis auf Probe ab. Zudem geht Kantonspolizei Hinweisen nach, wonach der 19-Jährige mit stark übersetzter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Für die entsprechenden Ermittlungen stellte sie das Unfallauto sicher.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Fahrweise des schwarzen BMW 330 machen können.

Kollision bei Überholmanöver

Am Samstagabend um etwa 21 Uhr verursachte ebenfalls ein Neulenker in Baden AG einen Unfall. In einem Ford Focus fuhr der 18-jährige Schweizer auf der Mellingerstrasse von Dättwil kommend in Richtung Baden. Im Bereich, wo sich die Strasse auf zwei Fahrstreifen ausweitet, setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Autos an. Als er wieder nach rechts schwenkte, prallte der Focus gegen das andere Auto.

Auch bei diesem Unfall blieb es bei Blechschaden. Die

Kantonspolizei verzeigte den 18-Jährigen und nahm auch

ihm den Führerausweis auf Probe ab. Diesen besitzt er erst

seit rund drei Wochen.

(mon)