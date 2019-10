19-Jähriger schrottet Audi R8 bei Selbstunfall auf A1

Ein 19-jähriger Neulenker hat am Freitagabend kurz vor Mitternacht einen Selbstunfall verursacht. Der Mann war auf der A1 in Richtung Bern unterwegs, als er bei Lenzburg mit seinem Audi R8 verunfallte. Noch ist unklar, was zum Unfall geführt hat.

Der Audi prallte gegen die Randleitplanke und drehte sich in der Folge mehrfach. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80'000 Franken. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt und der Mann vorläufig festgenommen. Auch seinen Führerausweis musste der Mann abgeben.

(fur)