2-jähriges Mädchen stürzt unter heranfahrenden Bus

Ein 45-jähriger Chauffeur fuhr am Montagnachmittag um 14.15 Uhr in der Stadt Schaffhausen einen Linienbus auf der Lochstrasse in Richtung Birch. Bei der Bushaltestelle Plattenweg wartete eine Frau mit ihren beiden Kindern auf den Bus, teilt die Schaffhauser Polizei am Dienstag mit.

Plötzlich riss sich das zweijährige Mädchen von seiner Mutter los, geriet ins Stolpern und stürzte unter den heranfahrenden Bus. Dabei wurde der linke Fuss des Mädchens unter einem Busrad eingeklemmt.

Fuss eingeklemmt

Geistesgegenwärtig setzte der Chauffeur den Bus leicht zurück und konnte das Mädchen aus seiner misslichen Lage befreien, heisst es weiter. Durch den Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen wurde das Mädchen mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Am Linienbus entstand kein Sachschaden. Während der Unfallaufnahme durch die Schaffhauser Polizei kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der Lochstrasse. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

(jen)