Familie muss zusehen, wie Sohn von Zug erfasst wird

Die Familie N.* wollte am 21. September einen Tag zusammen verbringen. Mutter, Vater und Sohn spazierten gemeinsam in der Umgebung des Asylzentrums in Zürich-Oerlikon. Dieses befindet sich in unmittelbarer Gleisnähe.

Wie ein Familienangehöriger sagt, geriet der 20-jährige Sohn L. N.*, der an Autismus und Epilepsie leidet, aus noch unbekannten Gründen auf die Gleise. Ein Zug erfasste den jungen Mann — Mutter, Schwester, Bruder, Vater und einige Asylbewerber mussten alles mit ansehen.

Spendenaktion für die Beerdigung

Nur fünf Tage später verstirbt auch Vater und Kriegsveteran H. N.* – an einem Hirnschlag. In einer Traueranzeige auf Facebook heisst es: «Mit tiefer Trauer wollen wir den Familienangehörigen, Nahestehenden und Freunden mitteilen, dass am 21. September unser geliebter L. bei einem Unfall sein Leben verloren hat. Durch die Trauer um seinen Sohn ist auch der Vater verstorben.» Vater und Sohn werden am Mittwoch um 15 Uhr in ihrem Heimatdorf Dobidol in der kosovarischen Gemeinde Rahovec beigesetzt.

Für die Rückführung der beiden Toten sammeln Personen aus der albanischen Community nun in einer Spendenaktion Geld. Bisher seien 10'000 Franken zusammengekommen, sagt der muslimische Seelsorger Shaban Azizi. Für den Transport beider Leichen würde man etwa 8000 Franken brauchen. Das übrige Geld werde für den Transport der Angehörigen verwendet.

«Der tragische Vorfall ist für alle ein grosser Schock»

Azizi hat die Angehörigen seit dem Unfall von L. N. betreut. «Ihnen geht es sehr schlecht. Sie sind traumatisiert.» Es sei sehr schwer, mit dem Verlust beider Familienmitglieder klarzukommen. Hinzu komme, dass einige Angehörige in der Schweiz Asylsuchende sind und sie deshalb für die Beerdigung nicht nach Kosovo reisen können.

Die für das Asylzentrum verantwortliche Zürcher Asylorganisation (AOZ) bedauert diesen tragischen Todesfall sehr und möchte der betroffenen Familie ihr Beileid aussprechen, wie es auf Anfrage heisst. «Mitarbeitende eines Care-Teams sowie der AOZ kümmern sich intensiv um die betroffene Familie, aber auch um die Kinder und die erwachsenen Bewohner in der Wohnsiedlung.» Für sie alle sei der tragische Vorfall ein grosser Schock.

Die involvierten AOZ-Mitarbeitenden würden sich zu einer ausführlichen Nachbesprechung zusammensetzen. «Dabei werden auch mögliche Verbesserungen für die Zukunft diskutiert. Die Geschäftsleitung entscheidet, ob einzelne Abläufe oder Vorkehrungen anzupassen sind.»

Prävention mit Beton und Zäunen kaum möglich

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt, dass an diesem Tag eine Person in Zürich-Oerlikon unter den Zug gekommen ist: «Abklärungen sind derzeit im Gang.»

Auch die SBB drückt der Familien und den Angehörigen der Verstorbenen ihr Beileid und ihre Anteilnahme aus. Zum Vorwurf von einzelnen Angehörigen, dass die Gleise nicht genug gesichert sind, sagt ein Sprecher: «Bahnstrecken sind per Gesetz standardmässig abgesichert (Betretungsverbot).» Eine Prävention mit Beton und Zäunen sei bei einem über 3000 Kilometer langen Schienennetz und rund 800 Bahnhöfen kaum möglich. «An Orten, an denen es vermehrt zu Vorfällen kommt, sucht die SBB das Gespräch mit den Grundeigentümern.»

*Name der Redaktion bekannt.