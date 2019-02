2000 FCZ-Fans trotzen den Drohungen der Ultras

Es klang heftig und bedrohlich: FCZ-Fans sollen beim Euro-League-Rückspiel «abgeschlachtet» werden. Das zumindest drohten Napoli-Ultras auf Social Media an. Wie sicher ist also eine Fanreise in den Süden Italiens? Nun, viele Zürcher zeigen sich unbeeindruckt. Rund 2000 Besucher aus Zürich werden fürs Spiel am Donnerstagabend erwartet, viele reisten schon am Mittwoch an.

Zu ihnen gehörte beispielsweise auch Stephan Frank: «Das Thema wurde extrem hochgepusht.» Der 34-Jährige war schon bei vielen Auswärtsreisen dabei, doch kaum in Neapel angekommen, hatte er rund 20 Mails in der Inbox: «Man schreibt mir, ich könne als Familienvater doch nicht so ein Risiko eingehen. Das ist doch Blödsinn!» Ausserdem sei es an vielen anderen Orten auch keine gute Idee, am Spieltag in voller Fanmontur durch die Innenstadt zu marschieren.

«Die Leute in Napoli sind etwas krasser drauf als die anderen»

Ein junges Paar verzichtet hingegen extra am Donnerstag auf das Fanshirt: «Die Leute in Napoli sind etwas krasser drauf als die anderen.» Dennoch lautet der Tenor unter den FCZ-Fans: «Wer eine Schlägerei will, der findet sie. Wer nur friedlich Spiel und Stadt sehen will, muss keine Angst haben.»

Am ehesten eine Abreibung zu befürchten haben somit

die Fussballer des FCZ – sofern die SSC Napoli ähnlich souverän auftritt wie beim 3:1-Sieg im Hinspiel.

(fas)