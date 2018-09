Formel-E-Rennen soll von Zürich nach Bern zügeln

Das Züri-Fäscht und 10-Jahre-Pride-Festival: Rund um das Seebecken finden nächstes Jahr grosse Veranstaltungen statt. Das hat Folgen für das Formel-E-Rennen. Der Zürcher Stadtrat hat für das nächste Jahr keine Bewilligung erteilt. «Ein zusätzlicher Grossanlass wäre für die Bevölkerung eine zu grosse Belastung», teilt das Sicherheitsdepartement am Dienstag mit. Auch eigne sich die denkmalgeschützte Parkanlage Arboretum nicht für eine intensive Nutzung, heisst es.

Das sportliche Grossereignis soll nun 2019 in Bern stattfinden, wie Sicherheitsdirektor Reto Nause der «Berner Zeitung» bestätigt. Am Montag begannen der Renn-Veranstalter und die Stadtverwaltung die konkrete Planung. «Insbesondere gilt es, eine Strecke zu definieren, die ­allen Bedürfnissen entspricht», sagt Stephan Oehen, Mediensprecher der Swiss E-Prix Operations AG.

2020 könnte die Formel E aber schon wieder nach Zürich zurückkehren. Die Zürcher Regierung ist in Kontakt mit dem Organisator, um eine Lösung zu finden. Gesucht wird eine Rennstrecke, die nicht am Seebecken liegt. «Die Viertel am Seebecken sind mit ihren kurzen Seitenstrassen zu eng, die Belastung für die Bevölkerung dort ist zu gross, besonders in Anbetracht der enormen Menge an Material, die zugeführt, aufgebaut und wieder weggeführt werden muss», teilte der Stadtrat mit.

Das gefällt der Stadt am Formel-E

Doch die Stadt beurteilt das Rennen nach einer Auswertung auch durchaus positiv: Der Renntag selber sei ein Erfolg gewesen und ist dank grossem Einsatz vieler städtischer Mitarbeiter und der Organisatoren problemlos abgelaufen. Es herrschte gemäss Mitteilung auf dem Gelände eine gute Stimmung und das Medienecho war riesig.

Auch die Rahmenveranstaltungen seien ein Erfolg gewesen. «Die meisten Auflagen wurden trotz engem Zeitplan eingehalten und die Verwaltung arbeitete gut mit dem Veranstalter und den privaten Baufirmen zusammen», heisst es.

Das bemängelt die Stadt am Formel-E

Hingegen sei die Planung wegen des Zeitdrucks oft zu wenig klar und teilweise ungeordnet gewesen, und die Pläne und Konzepte der Veranstalter seien zu spät eingereicht worden. Die Sperrzeiten für die Auf- und Abbauarbeiten mussten erweitert werden, und die Verkehrssicherheit für Fussgänger und Velofahrer war an einzelnen Orten nicht immer gewährleistet, heisst es weiter. «Die Nachtarbeiten führten zu erheblichen Belästigungen der Anwohner.»

Zudem hätten sich die Abbauarbeiten ungeplant in die Länge gezogen. Auch die denkmalgeschützte Parkanlage Arboretum sei teilweise beschädigt worden sowie Auflagen von Grün Stadt Zürich seien nicht eingehalten worden.



