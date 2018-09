21-jährige Fussgängerin verstirbt nach Kollision

Ein 55-jähriger Mann war am Mittwochmorgen kurz nach 7.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Winterthurstrasse von Winterthur in Richtung Neftenbach unterwegs. Aus derzeit nicht bekannten Gründen kam es in einer leichten Rechtskurve zu einer Kollision mit einer Fussgängerin – einer 21-jährigen Frau.

Dabei erlitt die 21-Jährige derart schwere Verletzungen, dass sie trotz sofortiger Erstversorgung durch zufällig vor Ort anwesende Ärzte noch an der Unfallstelle verstarb, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Die Winterthurstrasse musste wegen des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt werden.

Neben Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren Neftenbach und Winterthur, ein Rettungsteam vom Kantonsspital Winterthur sowie das Forensische Institut Zürich im Einsatz.

