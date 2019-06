22-Jährige nach Barbesuch angegriffen und verletzt

Eine Person meldete sich in der Nacht auf Samstag kurz vor 4.30 Uhr bei der kantonalen Notrufzentrale. Sie berichtete, dass eine junge Frau nach einem Angriff in Bad Zurzach AG eine Ambulanz benötige. Rasch rückten Ambulanzbesatzung sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei aus.

Die Einsatzkräfte trafen auf eine verletzte 22-jährige Schweizerin aus der Region, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilt. Ein Gespräch war kaum möglich. Sie stand unter Alkoholeinfluss und war verletzt. Die Ambulanzbesatzung brachte sie umgehend ins Spital, wo sie bis Samstagabend bleiben musste.

Täterschaft ist noch unbekannt

Die Kantonspolizei hat umgehend eine Tatbestandsaufnahme und Spurensicherung vorgenommen. Sie geht derzeit von einem Gewaltdelikt durch eine unbekannte Täterschaft aus. Das Opfer kann sich laut eigenen Aussagen anlässlich der Einvernahme nicht mehr an Einzelheiten erinnern. Der Hergang und der Ablauf der Straftat ist deshalb noch unklar und Gegenstand einer Strafuntersuchung.

Nachdem eine junge Frau nach einem Besuch einer Bar am Sonnengässli zu Fuss unterwegs gewesen ist, dürfte sie durch eine unbekannte Täterschaft tätlich angegriffen und verletzt worden sein. Der Angriff wurde wohl in der Nähe einer Baustelle an der Neubergstrasse verübt. Die Polizei sucht Zeugen.

(tam)