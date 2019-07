22-Jähriger nach Streit schwer verletzt

Bei einem Streit ist in der Nacht auf Sonntag ein 22-Jähriger am Utoquai schwer verletzt worden. Es sei kurz nach 1 Uhr an der Seepromenade zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurde ein 22-jähriger Mann durch Faustschläge und Fusstritte schwer am Kopf verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Er wurde umgehend hospitalisiert. Den unbekannten Tätern gelang die Flucht. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein mutmasslicher 18-jähriger Tatverdächtiger durch die Kantonspolizei Zürich verhaftet werden. Der genaue Tathergang und die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die Angaben zur Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen, 14. Juli 2019, kurz nach 01.00 Uhr, an der Seepromenade, am Utoquai 10, unterhalb des Restaurants Pumpstation, machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich (Telefon 044 247 22 11) zu melden.

(tam)