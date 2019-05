Polizei findet 22 Kilogramm Marihuana

Bei der Kontrolle von zwei verdächtigen Männern in Glattbrugg und der anschliessenden Hausdurchsuchung hat die Zürcher Kantonspolizei am Montag insgesamt 22 Kilogramm Marihuana und mehrere zehntausend Franken Bargeld sichergestellt. Die mutmasslichen Dealer wurden festgenommen.

Neben den beiden 23- und 24-jährigen Männern wurde auch eine 24-jährige Deutsche verhaftet. Sie lagerte in ihrer Wohnung 19 der 22 Kilogramm Marihuana, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteile.

Die restlichen drei Kilos fand die Polizei bei der Kontrolle der beiden Männer am Mittag in einer Tiefgarage in Glattbrugg. Sie waren gerade dabei, eine Tasche mit Drogen umzuladen. Zudem trug der eine der beiden mehrere tausend Franken auf sich.

(sda)