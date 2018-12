23-Jährige stirbt bei Frontalkollision mit LKW

Eine 23-jährige Schweizerin fuhr am Dienstag um 16 Uhr auf der Bünztalstrasse in Hendschiken in Richtung Wohlen. Im Ausserortsbereich nach dem Bahnübergang geriet sie aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem aus Richtung Wohlen kommenden Lastwagen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Durch die heftige Kollision zog sich die Autofahrerin derart schwere Verletzungen zu, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Der 37-jährige Lastwagenchauffeur erlitt einen Schock. Die Bünztalstrasse musste in diesem Bereich während der Tatbestandsaufnahme und der Bergung für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Unfallursache ist noch unbekannt. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärun geingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Untersuchung.

(tam)