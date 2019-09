23-Jähriger rast innerorts mit einem Lieferwagen

Die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal erwischte am Montagabend einen Raser bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Spreitenbach. Der 23-jährige Schweizer wurde im Innerortsbereich mit 106 km/h gemessen, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Er war mit einem Lieferwagen unterwegs. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt dies eine strafbare Überschreitung von 52 km/h.

Der junge Lenker aus der Region konnte noch am selben Abend ermittelt werden. Kurz nach Mitternacht meldete er sich persönlich bei der Kantonspolizei Aargau. Zur Einleitung der weiteren Ermittlungen wurde er vorläufig festgenommen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Baden eröffnete ein Strafverfahren nach dem Raserartikel. Der Führerausweis wurde dem jungen Mann aus der Region abgenommen.

(lar)