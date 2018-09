«Wir können es nicht glauben, dass er tot ist»

Blumen und Kerzen stehen am Sonntag vor einem Gebäude an der Lindauerstrasse. Die Hausfassade ist beschädigt und bröckelt. Zudem ist sie schwarz von den Flammen. In der Zürcher Gemeinde Lindau kam es am frühen Samstagmorgen zu einem tragischen Unfall. Ein 23-Jähriger geriet etwa um 01.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve links von der Strasse ab und prallte mit seinem Opel frontal in eine Hauswand. Dabei ging das Auto in Flammen auf. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Freunde des Opfers sind fassungslos

Am Tag danach kommen immer wieder Freunde des Opfers an den Unfallort. Sie sind alle fassungslos. «Er war ein guter Freund. Wir können es immer noch nicht glauben, dass er tot ist.» Wie der Maurer ums Leben kam, wissen sie nicht. «Es ist aber merkwürdig, dass das Auto so schnell Feuer fing», sagt ein Kollege zu 20 Minuten. «Vielleicht war das Auto defekt.» Das spiele jetzt aber auch keine Rolle mehr, fügt eine Kollegin hinzu. Zudem seien Mutmassungen hier Fehl am Platz. «Wir haben einen guten Freund verloren und wollen in Ruhe trauern.»

23-Jähriger prallt in Hauswand und stirbt

Geschockt sind auch die Anwohner. «Wir haben in der Nacht einen Knall gehört und sind gleich raus gerannt», sagt eine Augenzeugin. Das Auto brannte da bereits lichterloh: «Es sah komplett zerstört aus.» In der Zwischenzeit hatte jemand den Notruf alarmiert. «Die Polizei war sehr schnell da.» Die Beamten hätten die Anwohner angewiesen, auf der anderen Strassenseite zu warten. «Ich habe nur das ausgebrannte Auto gesehen, welches abgeschleppt wurde.»

Unfallursache ist noch unklar

Immer wieder bricht die junge Frau in Tränen aus: «Ich kannte das Opfer nicht, aber es nimmt mich sehr mit.» Vor allem, weil sie erst kürzlich selbst einen Unfall hatte. «Es ist wirklich tragisch, dass so ein junger Mensch auf diese Weise sterben musste.» Wie es zum Unfall kam, wisse sie nicht: «Ich will keine Mutmassungen aufstellen.»

Wie es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage heisst, ist die Unfallursache noch unklar: «Erste Ergebnisse werden Mitte nächster Woche erwartet.» Wegen des Unfalls musste die Lindauerstrasse durch die Feuerwehr für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.



(mon)