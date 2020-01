24-Jähriger hilft Frau bei Panne und klaut ihr Auto

Kurz vor 1 Uhr am Mittwoch fuhr eine ältere Frau mit ihrem Personenwagen bei der Tramhaltestelle Milchbuck im Zürcher Kreis 6 auf das Trottoir. Dabei kam ihr Auto so unglücklich zum Stillstand, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte. Einige Passanten eilten der Frau zur Hilfe.

Darunter befand sich auch ein Mann, welcher ihr anbot, das Steuer zu übernehmen. Mit vereinten Kräften konnte das Auto wieder zurück auf die Fahrbahn geschoben werden. Wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte, gab der Mann am Steuer aber sofort Gas und fuhr davon.

Zurück blieben verdutzte Helfer und die Halterin des Fahrzeuges. Sofort riefen sie die Stadtpolizei Zürich an und schilderten den Vorfall. Die Einsatzzentrale orientiere in der Folge die Streifenwagenpatrouillen via Funk. Einer Patrouille fiel nur kurze Zeit später der gesuchte Personenwagen im Raum Schwamendingen auf. Sie konnten das Fahrzeug anhalten und den 24-jährigen mutmasslichen Autodieb verhaften.

(mon)