25-Jähriger sucht mit Kartonschachtel Arbeit

Simon Ott sitzt auf einer Bank im Zürcher Stadtzentrum. Passanten schauen, halten kurz an, einige fotografieren ihn. Aufmerksamkeit will der 25-Jährige aus Biberstein AG mit seiner Kartonschachtel auch erreichen, mit der er seit einer Woche fast täglich durch Zürich zieht.

Umfrage Was halten Sie davon, dass Simon Ott mit einer Kartonschachtel nach Arbeit sucht? Eine geniale Idee.

Na ja, er sollte sich lieber richtig bewerben.

Ich weiss nicht.

«Flexibler + motivierter Schweizer sucht harte + ehrliche Arbeit», hat der gelernte Konstrukteur mit fetten Buchstaben darauf geschrieben. Ebenfalls stehen seine Kontaktdaten und seine Erfahrungen auf der Kiste: Abwaschhilfe, Tontechnik, HTML und Fische ausnehmen gehören dazu.

Stellensuche beschleunigen

Seit Anfang Jahr ist er arbeitslos, sagt Ott auf Anfrage. Intensiv mit der Stellensuche hat er aber erst vor rund einer Woche begonnen: «Mein Traum wäre ein Praktikum im Informatikbereich, aber ich bin für vieles offen.»

Am wichtigsten sei für ihn, dass man keine Leute betrüge. Er sei auch beim RAV angemeldet und habe sich auch schon auf konventionellem Weg beworben: «Allerdings dauert das ewig, bis man mal etwas hört.»

«Das war eine Eingebung von Gott»

Mit der Kartonschachtel will er nun seine Stellensuche beschleunigen. Wie er auf die Idee gekommen ist, weiss er nicht so recht. «Das war eine Eingebung von Gott», sagt der gläubige Christ. Jedenfalls hat sich diese gelohnt, denn seit ein paar Tagen wird Ott mit E-Mails und Anrufen überschwemmt. «Jemand hat ein Bild von mir in den sozialen Medien geteilt, ich bin überwältigt von den vielen Anfragen.»

So gebe es Jobangebote als Konstrukteur, auf Bauernhöfen oder bei einer Reinigungsfirma. «Nun muss ich die Angebote noch sortieren.» Zwei temporäre Teilzeitstellen in der Landwirtschaft und bei der Firma Valet Züri hat er bereits angenommen.

Valet-Züri-Inhaber Alex Marchi wurde zufällig auf Ott aufmerksam, als er mit seiner Schachtel an der Bahnhofstrasse stand: «Ich fand das sehr originell.» Zudem mache der 25-Jährige einen gepflegten und sympatischen Eindruck, so der Inhaber des Parking Services: «Dies ist wichtig, wenn er für meine Kunden Autos parkieren oder reinigen muss.»

