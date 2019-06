26 Ausweisentzüge über Pfingsten

Die Kantonspolizei Aargau hat über Pfingsten an mehreren Orten im Kanton Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und insgesamt 26 Personen den Führerausweis abgenommen. Angefangen hat das Wochenende mit einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitagnachmittag zwischen Küttigen AG und Densbüren AG mussten vier Autofahrer ihren Ausweis an Ort und Stelle abgeben.

Anstatt sich an die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zu halten fuhr ein 33-jähriger Schweizer aus dem Kanton Luzern 126 km/h schnell. Gleich erging es drei weiteren Verkehrsteilnehmern, die ebenfalls massiv zu schnell unterwegs waren.

20 Personen waren alkoholisiert oder standen unter Drogen

In der Nacht von Samstag auf Pfingstsonntag wurden an mehreren Kontrollstellen im Kanton Aargau 18 Personen der Führerausweis abgenommen, weil sie entweder alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss ihr Auto lenkten.

In der Nacht auf Pfingstmontag erwischte die Kantonspolizei Aargau noch vier weitere Autofahrer: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn A1 mussten zwei weitere Autofahrer ihre Ausweise abgeben. Anstatt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zu halten, fuhr der eine Fahrzeuglenker knapp 50 km/h zu schnell. Zwei weitere Fahrzeuglenker waren alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss unterwegs.

