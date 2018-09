26-Jähriger verübt 67 Einbrüche im Raum Zürich

In unmittelbarer Tatnähe zu einem kurz zuvor gemeldeten Einbruch in Kilchberg ZH wollten Fahnder im November 2017 einen 26-jährigen Chilenen kontrollieren. Nach kurzer Flucht konnte der junge Mann arretiert werden. Die eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann an mehreren Tatorten von Einbruchdiebstählen DNA-Spuren hinterlassen hatte.

Daraufhin wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft versetzt. Bei den umfangreichen Ermittlungen wurden dem Verhafteten insgesamt 67 Einbruchdiebstähle in Wohnungen und Häuser nachgewiesen, die er im Zeitraum von April 2014 bis zu seiner Verhaftung im November 2017 in den Bezirken Dielsdorf, Hinwil, Horgen, Meilen, Uster und Zürich verübt hatte.

Dabei stahl er Deliktsgut in der Höhe von rund 600'000 Franken und verursachte einen Schaden von über 100'000 Franken. Der Chilene zeigte sich geständig.

(tam)