28-Jähriger soll Frau vor Haus erstochen haben

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag einen 28-jährigen Mann festnehmen, der dringend verdächtigt wird, am Mitte Januar in Aarau die 66-jährige Hildegard Enz getötet zu haben. Die Frau wurde mit zahlreichen Stichverletzungen vor ihrer Wohnung aufgefunden und erlag den Verletzungen später im Spital.

Beim Mann handelt es sich um einen 28-jährigen Kroaten aus der Region. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet, wie die Oberstaatsanwaltschaft mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau werde beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen. Der Beschuldigte bestreitet den Tatvorwurf.

Sonderkommission im Einsatz

Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Staatsanwaltschaft derzeit keinerlei Angaben zu den bisher getätigten Untersuchungshandlungen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen machen. Seit der Tat arbeitet eine polizeiliche Sonderkommission und ein Team der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ununterbrochen an diesem Fall.

(tam)