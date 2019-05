40 ausgebüxten Hirschen drohte der Abschuss

Der Schreck war gross, als Walter Benz letzte Woche das grosse Loch im Zaun des Geheges seiner Damhirsche sah: «Unbekannte hatten es in der Nacht auf Mittwoch mit grösseren Geräten in den stabilen Zaun geschnitten.» Mit seinem Vater betreibt er in Wettingen AG auf dem Mooshof eine Zucht mit 150 Tieren. Davon waren an diesem Mittwochmorgen 90 weg. «50 konnten wir relativ rasch wieder zurück auf die Weide treiben. Die restlichen 40 liefen im Wald oberhalb des Geheges frei herum», so Benz zu 20 Minuten.

Ihnen drohte gar der Abschuss, wie Tele M1 berichtete. Damhirsche seien keine einheimische Art und dürften nicht ausgewildert werden. Deshalb müssten sie die Jäger eigentlich erschiessen, so Benz. So weit kommt es aber jetzt wohl nicht, denn Benz und seine Helfer konnten inzwischen fast alle Tiere wieder zurück auf die Weide treiben.

Nachts wurden sie eingetrieben

Möglich war das nur nachts: «Tagsüber verstecken sich die Tiere im Wald wegen den vielen Spaziergängern.» Obwohl die Damhirsche bei Dunkelheit die Nähe ihres Geheges suchten, musste man mit ihnen doch sehr vorsichtig umgehen: «Viele Weibchen waren hochtragend. Sie vertragen keinen Stress. Deshalb durften sie auf keinen Fall gehetzt werden», sagt Benz. «Wir wiesen ihnen quasi nur den Weg.»

Er hofft nun, dass man die zwölf restlichen Tiere wieder findet – alle umliegenden Jäger sind gewarnt: «Sie werden in nächster Zeit keine Damhirsche abschiessen.» Wer die Tiere «frei» gelassen hat, ist immer noch unklar. Waren es etwa Tierschützer? Auf solche Spekulationen will sich Benz nicht einlassen: «Das ist Sache der Polizei. Wir sind einfach froh, wenn die Täter gefasst werden.»

(som)