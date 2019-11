41-Jährige verirrt sich mit Auto auf Perron

Eine 41-jährige Autofahrerin wollte am Donnerstagmittag via Bankstrasse ins Parkhaus beim Bahnhof Aarau gelangen. Sie fuhr mit ihrem Ford jedoch an der Einfahrt vorbei und folgte einem schmalen Weg, der entlang der Gleise zum Bahnhofsgebäude führt.

Vor dem Treppenabgang beim Bahnhof stoppte sie das Auto. Die Kantonspolizei war wenige Minuten später vor Ort. Die Autofahrerin, eine Deutsche aus dem Kanton Solothurn, blieb unverletzt. Auch andere Personen kamen nicht zu Schaden.

Den Führerausweis musste die 41-Jährige vorläufig

abgeben. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine

Untersuchung eröffnet und eine Blut- und Urinentnahme

angeordnet.

(kat)